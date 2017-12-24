В Одесской области заметили махинации со списками избирателей

На некоторых избирательных участках в Таировской ОТГ наблюдатели зафиксировали случаи отсутствия ряда фамилий избирателей в списках для голосования.

Об этом сообщил координатор компании наблюдения от КИУ и ОПОРЫ за ходом выборов на участках Таировской ТИК Игорь Луговской.

"Наши наблюдатели зафиксировали запоздалое открытие четырех из шести избирательных участков, а также ряд жалоб избирателей, которые прибыли на участок проголосовать, но не смогли этого сделать из-за отсутствия своих фамилий в списках. Такие случаи имеют место, в частности, на участках в селах Черноморка, Совиньон и Сухой Лиман", - отметил Луговской.

По его словам, эти избиратели утверждают, что во время предыдущих избирательных кампаний у них проблем не было.

Кроме того, добавил координатор, некоторые избиратели, зарегистрированные в частных домах Совиньона, обратили внимание наблюдателей на то, что по их адресам в списках для голосования неожиданно внесены фамилии неизвестных людей.

Председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко отметил, что Таировская ТИК вопреки решению суда не допустила к выборам "одного из ключевых кандидатов на должность Таировского поселкового головы Хасанаева".

"Эта избирательная кампания стала во многих моментах "выдающейся" в самом худшем смысле этого слова", - констатировал он.

В Одесской области местные выборы проходят в Таировской и Мологовской ОТГ.