Во Львове почтили память Вячеслава Чорновила

Память выдающегося украинского политика Героя Украины Вячеслава Чорновила почтили во Львове.

"Вячеслав Чорновил – это человек, посвятивший свою жизнь борьбе за Украину, самоотверженно отдававший себя идее независимого Украинского государства и за ее воплощение отбывший тюрьмы и лагеря. Отмечая 80-ю годовщину со дня его рождения, мы должны нести ответственность за судьбу страны. Вячеслав Чорновил – это образец того, как нужно отстаивать Украину",- отметил политический и общественный деятель Ярослав Кендзер.

К памятнику Вячеславу Чорновилу, установленном напротив областного совета, который он возглавлял с 1990 по 1992 год, представители общественности и власти возложили цветы и исполнили Гимн Украины.