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Во Львове почтили память Вячеслава Чорновила

Во Львове почтили память Вячеслава Чорновила
16:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ЛОГА

Новости Украины: К памятнику Вячеславу Чорновилу, установленном напротив областного совета, возложили цветы и исполнили Гимн Украины.

Память выдающегося украинского политика Героя Украины Вячеслава Чорновила почтили во Львове.

"Вячеслав Чорновил – это человек, посвятивший свою жизнь борьбе за Украину, самоотверженно отдававший себя идее независимого Украинского государства и за ее воплощение отбывший тюрьмы и лагеря. Отмечая 80-ю годовщину со дня его рождения, мы должны нести ответственность за судьбу страны. Вячеслав Чорновил – это образец того, как нужно отстаивать Украину",- отметил политический и общественный деятель Ярослав Кендзер.

К памятнику Вячеславу Чорновилу, установленном напротив областного совета, который он возглавлял с 1990 по 1992 год, представители общественности и власти возложили цветы и исполнили Гимн Украины.

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Новости Украины, Во Львове почтили память, Вячеслав Чорновил, Почтили память.
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