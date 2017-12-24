Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина вводит биометрический контроль для россиян раньше времени Украина вводит биометрический контроль для россиян раньше времени
Новости: Выборы в ОТО: регионы отчитались о явке избирателей Выборы в ОТО: регионы отчитались о явке избирателей
Новости: Харлан и Хижняк – спортсмены года в Украине Харлан и Хижняк – спортсмены года в Украине
Новости: Лучшие песни, которые помогут создать новогоднее настроение (Видео) Лучшие песни, которые помогут создать новогоднее настроение (Видео)

В Киеве обвалилась стена, повреждены два автомобиля и газопровод

ГСЧС
16:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В центре Киева обвалилась стена между дворами, повреждены два автомобиля и газопровод.

В центре Киева, во дворе дома по ул.Антоновича, 14-б, в воскресенье обвалилась кирпичная стена между соседними дворами, в результате чего были повреждены два автомобиля, жертв нет, сообщила спикер столичного управления ГСЧС Светлана Водолага в эфире телеканала "112 Украина".

"Информация к нам поступила около половины второго о том, что на Антоновича, 14-б в Голосеевском районе города произошло обрушение стены забора, в результате чего 2 автомобиля повреждены, также поврежден газопровод. На месте газовая служба. В результате повреждения газопровода пожара не было, поэтому спасатели ГосЧС к ликвидации чрезвычайной ситуации не привлекались. Также на месте работают спасатели службы спасения и районная администрация", - рассказала С.Водолага.

На снимках с места происшествия видно, что обрушилась стена, разделяющая в плотной исторической многоэтажной усадебной застройке соседние дворы, находящиеся на разных уровнях. Стена обрушилась во двор, находящийся ниже уровнем, обнажив срез почвы под двором, находящимся выше. Газопровод малого диаметра проходил вдоль стены и крепился к ней.

Нижний двор заасфальтирован, на нем вдоль стены были припаркованы поврежденные автомобили, в верхнем дворе сохранялось естественное грунтовое покрытие со слоем снега на нем, а также примыкавший к забору большой пень от срубленного дерева. Никаких сооружений вдоль забора нет.

В воскресенье в Киеве значительное потепление, происходит таяние больших объемов снега, обильно выпавшего в предыдущие дни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Газопровод, ГСЧС, Обвалилась стена, Светлана Водолага.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве произошла стычка между бойцами батальона "Азов" и участниками акции Сутки в АТО: в результате обстрелов погиб украинский военный В Крыму начали соединять пролеты эстакады Крымского моста

Последние новости

Маркевич: Фонсека продолжил то, что давно начал Луческу Действенные рецепты при дисбактериозе Смех до упаду: прикольная подборка демотиваторов для отличного настроения
Сегодня читают
01 Музычук отказалась ехать на чемпионат мира по шахматам в Саудовскую Аравию
02 Безус забил гол прямым ударом с углового (Видео)
03 "Реал" - "Барселона": слова Зидана после поражения
04 "Кошмар Реала": Никто не забивал Сливочным больше голов в Примере, чем Месси
05 Виталий Козловский попробовал себя в роли Олега Винника (Видео)
Новости сегодня
18:56 Два турецких гранда намерены подписать лидера "Динамо"
18:42 Тина Кароль впечатлила роскошным нарядом со стразами
18:35 Ломаченко попросил фанатов выбрать следующего соперника
18:33 "День свободных выборов" в Москве: сотни людей пришли на акцию
18:26 Харри Кейн повторил рекорд Алана Ширера
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В районе Светлодарской дуги погиб украинский военный В зоне АТО погиб украинский военный
Новости: Волкер высказался за сохранение санкций против России Волкер высказался за сохранение санкций против РФ
Новости: Гройсман рассказал, повысится ли цена на газ в этом отопительном сезоне Повышение цены на газ украинцам ждать не нужно
Новости: Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник
Добавить комментарий
0