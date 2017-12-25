В полицию поступило 73 сообщения о нарушениях на выборах в ОТО

Полиция получила 73 сообщения о нарушениях во время выборов в органах местного самоуправления в 51 ОТГ и зарегистрировала 12 уголовных производств, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сегодня на территории 17 регионов страны состоялись первые местные выборы в объединенных территориальных общин. Сейчас участки закрыты. По состоянию на 21:00 в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях, открыто 12 уголовных производств", – говорится в сообщении на фейсбуке.

В частности, по ст.160 УК Украины (Подкуп избирателя, участника референдума) правоохранители открыли по одному производству в Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Кроме того, 3 производства в Черниговской и четвёртый Полтавской областях. Также, по одному уголовному производству по ст. 158 (Фальсификация избирательных документов) в Черкасской и Полтавской областях.

Фактов нарушения общественного порядка во время избирательного процесса зафиксировано не было. Продолжается дополнительная проверка по 57 сообщениями.