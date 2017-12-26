Суд начал разбирательство дела о взятке ректора НАУ

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не уточнив дату судебного заседания.

По результатам подготовительного судебного заседания в указанном уголовном производстве 22 декабря Печерским райсудом назначено к судебному разбирательству в судебном заседании уголовное производство по обвинению Харченко в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368, ч.2 ст.382 Уголовного кодекса Украины, Крыжановского С. - ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК и Бойчука М.А. - ч.3 ст.27 ч.4 ст.368 УК.

Напоминается, что Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование производства еще в декабре 2016 года, а обвинительный акт после ознакомления стороны защиты со всеми материалами расследования был направлен в суд в начале февраля этого года.

Также сообщается, что генерал-майору и бывшему высокопоставленному Службы внешней разведки Украины, которому предъявлено обвинение в организации совершения вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, в том числе инкриминируется, что именно он инициировал совершение преступления, привлек других соучастников и в дальнейшем руководил их действиями, мера пресечения в виде денежного залога в сумме более 5 млн грн, которая была внесена его близким родственником еще в 2016 году, изменена на личное обязательство.

"Хотя до сих пор неизвестно, чем именно суд руководствовался при принятии этого решения, но основным доводом стороны защиты было возникновение острой необходимости у того близкого родственника, который внес сумму залога, в ее возвращении", - отметили в САП.

Харченко домашний арест в ночное время изменен на личное обязательство с исключением обязательств не покидать Киев без разрешения суда и носить электронное средство контроля.

Крыжановскому из числа обязательств также исключено обязательство не покидать столицу без разрешения суда и носить электронное средство контроля.

Возможность обжалования такого постановления суда Уголовным процессуальным кодексом Украины прямо не предусмотрена, добавили в прокуратуре.