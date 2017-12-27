Сайдик призвал обеспечить достойные условия при обмене заложников

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик приветствует договоренность об обмене заложниками.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ.

"Я приветствую тот факт, что стороны договорились провести обмен задержанными 27 декабря", - заявил Сайдик.

Он назвал это "шагом, давно ожидаемым заключенными и их семьями, глубоко гуманитарным жестом, тем более по случаю Рождества и Нового Года".

Посол призывал стороны обеспечить условия соблюдения чувства собственного достоинства и уважения к каждому из лиц, подлежащих обмену.

Как сообщалось ранее, 25 декабря представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подтвердила, что обмен заложниками состоится 27 декабря этого года по формуле "306 на 74". По ее словам, украинская сторона была готова к освобождению еще несколько дней назад - СБУ, ГПУ, Минская группа все для этого сделали.

На сегодняшний день число украинцев, незаконно задержанных боевиками, составляет 170 человек. При этом, по данным Геращенко, боевики ОРДЛО подтверждают наличие только 97 человек, из них 74 человека (местонахождение которых установлено) будут освобождены 27 декабря.

В то же время координатор волонтерской группы по обмену пленными "Патриот" Олег Котенко заявил, что украинская сторона не знает, кого из украинских заложников освободят боевики во время обмена пленными 27 декабря.