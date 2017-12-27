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АТО: враг шесть раз нарушил перемирие, погиб боец АТО

АТО
07:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: За минувшие сутки один военнослужащий ВСУ погиб, трое ранены, двое получили боевые травмы.

За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили новогодне-рождественское перемирие открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего один военнослужащий погиб, трое ранены, двое получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие сутки, российско-террористические войска 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

На луганском направлении боевики не соблюдали условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского они применили 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вели огонь по оборонительным укреплениям ВСУ. Также, из стрелкового оружия, боевики обстреливали защитников Станицы Луганской.

Кроме того, в районе Луганского зафиксирован пролет БПЛА незаконных вооруженных формирований, который в этот период корректировал минометный огонь боевиков, что запрещено минскими договоренностями.

"На других ключевых участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сообщении.

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Новости Украины, АТО, ВСУ, Донбасс, Новогодне-рождественское перемирие.
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