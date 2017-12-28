Ситуация в зоне АТО за сутки: доклад штаба

В течение прошедших суток участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) 4 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Вследствие обстрелов двое военнослужащих украинской армии получили легкие ранения, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей странице в Facebook.

"На протяжении прошедших суток российско-оккупационные войска осуществили четыре прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении", – уточняют в штабе.

На Приазовье в светлое время суток боевики провоцировали украинских воинов в боевых противостояниях вблизи Водяного. Здесь они вели огонь сначала из крупнокалиберных пулеметов, а затем – из гранатометов и стрелкового оружия. В вечернее время вражеским обстрелам подверглась Авдеевка. Кроме того, на подступах к этому населенному пункту был замечен снайпер боевиков.

Характерно, что, несмотря на провокации, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь.

На других ключевых участках линии соприкосновения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.