Ситуация в зоне АТО за сутки: доклад штаба
Новости Украины: В течение суток боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ.
В течение прошедших суток участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) 4 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Вследствие обстрелов двое военнослужащих украинской армии получили легкие ранения, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей странице в Facebook.
"На протяжении прошедших суток российско-оккупационные войска осуществили четыре прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении", – уточняют в штабе.
На Приазовье в светлое время суток боевики провоцировали украинских воинов в боевых противостояниях вблизи Водяного. Здесь они вели огонь сначала из крупнокалиберных пулеметов, а затем – из гранатометов и стрелкового оружия. В вечернее время вражеским обстрелам подверглась Авдеевка. Кроме того, на подступах к этому населенному пункту был замечен снайпер боевиков.
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Характерно, что, несмотря на провокации, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь.
На других ключевых участках линии соприкосновения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.