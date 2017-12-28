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Штаб: Боевики трижды атаковали позиции сил АТО

ВСУ
20:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Боевики с полуночи осуществили 3 обстрела позиций сил АТО на Донецком направлении, украинские военные огонь в ответ не открывали.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг осуществили три прицельных обстрела позиций сил АТО, все – на Донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не прекратили обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Сегодня захватчики совершили три прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО. Все нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке.

Боевики провоцировали украинских военных на противостояния возле Павлополя. Сначала противник вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, затем выпустил пять 82-мм мин и совершил обстрелы из гранатометов. Кроме того, в пригороде Красногоровки боевики нарушили перемирие из стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали, заявили в пресс-центре.

На других участках нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

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Новости Украины, АТО, БМП, Боевики, ВСУ, Конфликт на Донбассе.
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