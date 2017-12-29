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Хроника АТО: боевики применили минометы, работает снайпер

АТО
07:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли украинские позиции, ранен один военнослужащий .

За прошедшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего один военнослужащий был ранен, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На протяжении прошедших суток российско-оккупационные войска осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. В результате вражеских обстрелов один военный сил АТО был ранен. Его доставили в военно-медицинское учреждение и оказали необходимую врачебную помощь", - говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба в пятницу утром.

На Приазовье, боевики вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения по позициям ВСУ в Павлополе и Талаковке. В пригороде Красногоровки нарушили перемирие из стрелкового оружия. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался вражеский снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Из гранатометов и легкого пехотного вооружения незаконные вооруженные формирования вели огонь по оборонным укреплениям вокруг Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи шахты Бутовка.

На других участках обороны ВСУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В штабе отмечают, что боевики активизировали воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены Минскими договоренностями. Пролет беспилотника противника зафиксировали в районе Светлодарской дуги, а недалеко от Курдюмовки около 22.00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа "Орлан-10". Сейчас продолжаются поиски обломков беспилотника.

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