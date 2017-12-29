В Крыму задержанного активиста лечат в ужасных коридорных условиях

В оккупированном Крыму активиста а Дегерменджи до сих пор не перевели в палату отделения пульмонологии и он продолжает находиться в коридоре больницы.

Об этом сообщила жена активиста Алие.

Она рассказала, что каждый день посещает пульмонологическое отделение, где находится ее муж. Однако она не может увидеться с ним или передать посылку, потому что Дегерменджи находится под охраной, а передачи разрешены только через СИЗО.

"В больнице ему полностью сделали обследование, до 2 января он будет находиться в пульмонологическом отделении, со 2 января снова полный объем анализов. Его состояние улучшается, но он еще слаб, ему разрешили вставать, но долго быть на ногах он не может", - рассказала Алие Дегерменджи.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

После задержаний крымских татар в оккупированном Крыму на 83 году жизни скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

15 декабря Бекир Дегерменджи попал в реанимацию.

20 декабря его жена сообщила, что ее мужа перевели из реанимации и разместили в коридоре отделения пульмонологии из-за переполненности отделения.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.