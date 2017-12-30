Опубликовано видео из здания захваченной "Укрпочты" в Харькове

В сети появилось видео изнутри здания отделения "Укрпочты" в Харькове, где сужчина взял заложников. Видеозапись обнародовала в соцсети Facebook журналистка Мария Малевская.

"... И произойдет взрыв. Здесь больше, несколько тысяч веществ. Когда у меня рука устанет, я должен буду переключиться - у меня есть специальная педалька... Я ставлю ее на пол, идет нажатие, здесь идет переключение.

Таким образом я смогу держать, чтобы не было разжимания и не было несанкционированного ... "- объясняет мужчина на видео.

Как сообщалось, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.