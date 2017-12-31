Новый Год 2018: синоптики рассказали о погоде в Украине и Киеве

Температура накануне Нового года будет плюсовой на всей территории Украины, из-за незначительного похолодания в западных и северных областях возможен мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в facebook.

31 декабря похолодает на Западе и Севере, поэтому возможен мокрый снег. На Востоке, Юге, в Центре - изредка дождь или туман. Плюсовая температура.

1 января у новогоднюю ночь дождь пройдет только на Западе и Востоке, днем повсеместно в Украине преимущественно сухо, лишь на Черниговщине и Киевщине, а также на Закарпатье и Луганщине небольшой дождь.

В Киеве 31 декабря есть вероятность небольшого мокрого снега днем или вечером. Ближайшей ночью похолодает до 0-2 градусов мороза, днем ожидается + 2 + 3 градуса.

1 января в столице в новогоднюю ночь около нуля, без существенных осадков, днем потеплеет до +5, возможен небольшой дождь.