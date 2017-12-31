Ни одного выстрела: На Донбассе воцарилась тишина
Новости Украины: По состоянию на 18.00 вдоль линии разграничения не зафиксировано ни одного обстрела.
Предновогодний день в зоне проведения антитеррористической операции прошел без нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.
"Подразделения Вооруженных сил Украины в зоне АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима тишины по всей линии разграничения сторон и строго соблюдают Минские договоренности", - сказано в сводке. Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.
Ситуация на Донбассе - боевики продолжают провоцировать ВСУ
20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было договорено об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако оккупанты ежедневно нарушали договоренности.