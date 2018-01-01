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В Одесской области ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю

Ракетный катер
20:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании.

Ракетный катер "Прилуки" Военно-Морских сил Украины был вынужден открыть предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков, сообщили в ведомстве.

Как сообщается на странице ВМС в Facebook в понедельник, инцидент произошел в последние часы 2017 года в территориальных водах Украины возле Одесской области.

Судно-нарушитель

"Судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе нп Курортное в пределах территориальных вод Украины, на вызов не соответствовало, поэтому ракетный катер "Прилуки" начал его преследование. Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедур, установленных международным морским правом. Однако судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса", – сказано в сообщении.

Пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров "Аккерман" и "Бердянск" с досмотровой командой на борту, а также катера морской охраны Государственной пограничной службы Украины с представителями СБУ на борту.

"По результатам проверки совместной группы в составе сотрудников Госпогранслужбы и СБУ на судне было обнаружено 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документы на обнаруженный груз отсутствовали. Кроме того, было установлено, что у двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков", заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Проверка судна продолжается.

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Новости Украины, Армия, ВМС, ВСУ, Ракетный катер, Танзания.
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