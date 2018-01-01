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В Киеве горел 24-этажный жилой дом
Новости Украины: Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с пиротехническими изделиями.
В Киеве спасатели ликвидировали пожар в 24-этажном жилом доме.
Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Киеве.
Сообщение о пожаре в жилом доме на проспекте Маяковского, 70, поступило спасателям в 00:07. На месте вызова пожарные установили, что пожар возник в комнате одной из квартир на 9-м этаже.
В 00:27 пожар был локализован, а в 00:31 - ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с пиротехническими изделиями, но окончательную причину установят правоохранители.
Telegraf.com.ua