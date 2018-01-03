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В Карпатах сошла крупная лавина
Новости Украины: На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сегодня, 3 января 2018 года, ожидается значительная лавинная опасность.
Синоптики предупреждают, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 3 января, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обследовании лавинных очагов обнаружен сход мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик.
"Высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 кубических метров. Ориентировочная дата схода 31 декабря 2017 г. Убытков нет", - информирует пресс-служба.
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