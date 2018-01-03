СБУ пресекла деятельность поставщиков "фейковых" материалов для СМИ РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым прекратили деятельность в Киеве пропагандистов, причастных к осуществлению специальных информационных операций против Украины.

Как сообщает в среду пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Киева по заданию российских спецслужб размещали в Интернете антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ. Злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих "кураторов" соответствующие инструкции и деньги за выполненную работу.

Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве.

По информации СБУ, подготовленные видеоматериалы содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия.