В оккупированном Симферополе опять прошли обыски в домах крымских татар

В аннексированном РФ Крыму оккупационные власти в пятницу, 5 января, с шести утра провели обыски в двух домах крымских татар в Симферополе. Об этом сообщила в Facebook "Крымская солидарность".

"В Симферополе (район Леси Украинки) по двум адресам проходят обыски. На улице Усадебная (Марковича), 34 и улице Туристов, 49. Обыск начался около 6 часов утра", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что эти домовладения принадлежат родным сестрам: Кантемировой Хатидже Алимовне и Базыровой Зере Алимовне.

Как стало известно, на данный момент обыски закончили. Другие подробности пока неизвестны.

Как сообщалось, в аннексированном РФ Крыму проходят обыски в домах крымских татар, после чего людей увозят на допросы, штрафуют, а часто лишают свободы по приговорам оккупационных "судов".

По данным мониторинга Крымскотатарского ресурсного центра, оккупационные суды Крыма в 2017 году незаконно оштрафовали около 100 человек, преимущественно крымских татар, на сумму 5 миллионов 291 тысяча рублей (92 500 долларов).