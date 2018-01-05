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В Черное море впервые в 2018 году вошел эсминец ВМС США

Эсминец военно-морских сил США USS Carney DDG64
22:26 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости Украины: Военный корабль США вошел в Черное море с целью обеспечения безопасности и стабильности на море в регионе.

В воды Черного моря в пятницу, 5 января, вошел эсминец военно-морских сил США USS Carney DDG64. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования ВМС США в Европе.

Отмечается, что в Черном море корабль будет выполнять задачи по обеспечению безопасности и стабильности в рамках сотрудничества с союзниками в регионе и партнерами по НАТО.

Эсминец стал первым кораблем ВМС США и НАТО, который вошел в Черное море в 2018 году.

Напомним, эсминец USS Carney DDG64 принимал участие в учениях Sea Breeze-2017, которые прошли в июле прошлого года в Черном море и на суше, в том числе и на украинской территории. Некоторое время американское военное судно также находилось в порту Одессы, а с командиром и экипажем судна встретился президент Петр Порошенко.

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Новости Украины, Корабль, Одесса, США, Херсон, Черное море, Эсминец.
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