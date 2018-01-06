В Конче-Заспе водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП
Новости Украины: В Конче-Заспе Ford насмерть сбил женщину на переходе, водитель сбежал.
В Конче-Заспе, на Новообуховской трассе, около санатория "Жовтень" произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"По предварительной информации, наезд на пешехода совершил водитель автомобиля Ford Transit около 7:00 утра. В результате удара у машины повреждена передняя часть. От полученных многочисленных травм женщина-пешеход скончалась до приезда скорой помощи. На вид ей 40-45 лет. Погибшая переходила дорогу по регулируемому пешеходном переходу. От места удара до места, где лежало тело порядка 100 метров. Возможно, автомобиль "протащил" женщину под колесами либо ее отбросило от удара", - отмечается в сообщении.
В dtp.kiev.ua добавили: женщина-пешеход погибла мгновенно, водитель скрылся с места.
На месте работали скорая помощь, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.