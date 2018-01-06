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В Конче-Заспе водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

ДТП
10:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Конче-Заспе Ford насмерть сбил женщину на переходе, водитель сбежал.

В Конче-Заспе, на Новообуховской трассе, около санатория "Жовтень" произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"По предварительной информации, наезд на пешехода совершил водитель автомобиля Ford Transit около 7:00 утра. В результате удара у машины повреждена передняя часть. От полученных многочисленных травм женщина-пешеход скончалась до приезда скорой помощи. На вид ей 40-45 лет. Погибшая переходила дорогу по регулируемому пешеходном переходу. От места удара до места, где лежало тело порядка 100 метров. Возможно, автомобиль "протащил" женщину под колесами либо ее отбросило от удара", - отмечается в сообщении.

В dtp.kiev.ua добавили: женщина-пешеход погибла мгновенно, водитель скрылся с места.

На месте работали скорая помощь, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

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Новости Украины, Авария, Водитель скрылся с места ДТП, ДТП, Киев, Киевская область, Конча-Заспа.
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