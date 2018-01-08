Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Дорожную полицию перевели на усиленный режим Дорожную полицию перевели на усиленный режим
Новости: Глава Нацполиции прокомментировал расследование убийства Ноздровской Глава Нацполиции рассказал о расследовании по делу Ноздровской
Новости: "Ливерпуль" хочет арендовать Коутиньо "Ливерпуль" хочет арендовать Коутиньо
Новости: Археологи рассказали о новых находках у острова Антикитера в Греции Археологи рассказали о новых находках у острова Антикитера в Греции

Активисты призывают КГГА "опустить" трамваи под землю

Трамвай
11:49 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Киевляне призвали мэра запустить скоростной трамвай в городе под землей.

Киевляне обратились в Киевский городской совет с просьбой запустить скоростной трамвай, который будет курсировать в центре столицы под землей. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.

Украина лидирует по европейскому импорту лыж
Украина лидирует по европейскому импорту лыжЧитать полностью

Автором петиции выступил Константин Морозов. Он предложил продолжить линию скоростного трамвая от остановки "Площадь Победы" до остановки "Дворец Спорта" под землей. Автор убежден, что подземный транспорт разгрузит улицы Жилянсую и Саксаганского.

"Чтобы оставить трамвай на самом деле "скоростным" стоит физически отделить его трассу от другого транспорта (как это сделано на остальном маршруте). Поскольку надземная прокладка трассы в центре города недопустима (это будет закрывать исторические здания), единственным возможным вариантом является прокладка трассы под землей: например, одной из вышеупомянутых улиц с организацией выходов со станций в подземные переходы. Переход трассы в подземную часть может быть организован сразу после станции "пл. Победы", или раньше", - говорится в тексте петиции.

Однако автор не указывает изучалась ли ним или экспертами возможность организации такого транспорта именно в этой части города.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, КГГА, Киев, Киевсовет, Скоростной трамвай, Трамвай, Трамвай под землей, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Прогноз погоды на 8 января в Украине: ожидается похолодание Пограничники поймали иностранца с чемоданом наличных В центре Запорожья грузовик протаранил скорую с пациентом

Последние новости

Вы будете под столом от смеха: как весело или не очень народ встречал Новый год Во Львове женщина на авто сбила двух патрульных Свитолина возглавила чемпионскую гонку WTA
Сегодня читают
01 Украина не получит упрощенный визовый режим с Великобританией
02 Этот эффективный рецепт наверняка избавит от гипертонии
03 Ученые NASA обнаружили неизвестные микроорганизмы на борту МКС
04 Археологи обнаружили стоянку первых предков современных людей
05 Шторм в Эстонии оставил без света тысячи домохозяйств
Новости сегодня
11:54 Создано устройство, которое продлевает жизнь смартфонов
11:48 Зинченко рассказал о своей адаптации в Англии
11:43 Украина лидирует по европейскому импорту лыж
11:40 Находчивые лентяи и их смешные изобретения
11:35 Биатлон. Комментарии призеров мужской гонки преследования в Оберхофе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прошедший год в Украине отличился рекордной цифрой заболевших корью За 2017 в Украине корью заболели более 3380 человек
Новости: В Литву прибудет 250 французских военных НАТО В Литву прибудет 250 французских военных НАТО
Новости: Стала известна дата похоронов юристки Ноздровской Стала известна дата похоронов юристки Ноздровской
Новости: Определили победителей премии "Золотой глобус" Определили победителей премии "Золотой глобус"
Добавить комментарий
0