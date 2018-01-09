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На Лугансчине в доме 55-летней женщины изъяли арсенал оружия

Арсенал оружия
22:49 Вт, 9 Январь 2018 Телеграф
112.ua
Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: Сотрудники национальной полиции и СБУ провели обыск у 55-летней женщины и изъяли гранатометы, гранаты, мины и патроны в доме в г. Сватово.

В Луганской обл. при проведении обыска в доме 55-летней женщины правоохранители изъяли арсенал оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"В ходе проведения санкционированного обыска в доме 55-летней женщины в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили и изъяли: более 14 тыс. патронов различного калибра, 31 "РПГ", 4 мины "МОН", 40 гранат, 14 запалов "УЗРГМ", 26 выстрелов к "РПГ", 18 стартовых двигателей к выстрелам "РПГ", две ручные дымовые гранаты, два наземных сигнальных патрона и две дымовые мины "ДМ-11", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что хозяйка дома даже не подозревала об этом, поскольку длительное время сдавала дом в аренду.

Отмечается, что инцидент внесли в ЕРДР и квалифицировали по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Принимаются меры по установлению и задержанию владельцев изъятого.

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Новости Украины, Луганск, Оружие, Пенсионерка, РПГ, Сватово.
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