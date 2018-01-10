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На Львовщине активисты перекрыли пункты пропуска в Польшу

Пункты пропуска на границе с Польшей
11:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Недовольные изменениями в таможенном законодательстве перекрыли две дороги к пунктам пропуска на границе с Польшей.

Активисты перекрыли во Львовской области дороги возле пунктов пропуска "Шегини-Медыка" и "Рава-Русская - Гребенное" на границе с Польшей, сообщила пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

Участники акции выражают недовольство изменениями в таможенном законодательстве относительно норм и правил перемещения товаров через госграницу, вступившими в действие с 1 января 2018 года. По данным патрульной полиции, несколько десятков участников акции ходят по пешеходным переходам неподалеку от пунктов пропуска.

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В результате переговоров с протестующими возле пункта пропуска "Шегини" достигнута договоренность о том, что они будут пропускать каждые 30 минут по 10 автомобилей во избежание конфликта между протестующими и людьми, которые хотят пересечь границу.

Как сообщалось, Верховная Рада ввела ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до EUR150, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом. Эти ограничения вступят в силу 1 января 2019 года.

В то же время изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до EUR500 (в аэропортах – до EUR1000) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года.

9 января Главное управление Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области предупредило о возможном блокировании активистами с 10 января автодорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей.

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Новости Украины, "Шегини-Медыка", Активисты, КПВВ, Львовская область, Польша, Рава Русская - Гребенное, Украина.
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