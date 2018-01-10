Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сколько украинцы будут платить за коммуналку в 2018 году Сколько украинцы будут платить за коммуналку в 2018 году
Новости: В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ
Новости: Биатлон. Фуркад и Бе разделили победу в зачете индивидуальных гонок Фуркад и Бе разделили победу в зачете индивидуальных гонок
Новости: Квантовая телепортация возможна: главные принципы (Видео) Квантовая телепортация возможна: главные принципы (Видео)

СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала около 300 взрывов на Донбассе

ОБСЕ
22:38 Ср, 10 Январь 2018 Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Группой ОБСЕ за последние сутки были зафиксированы более 240 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали более 240 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 7 января до 19:30 8 января, обнародованном на сайте ОБСЕ.

”В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав примерно 235 взрывов против ориентировочно 150)”, - говорится в отчете.

В частности, поздно вечером 8 января и ночью 9 января наблюдатели, находясь в центре подконтрольного боевикам "ДНР" Донецка, слышали 16 взрывов неопределенного происхождения в 5-12 км к северо-западу.

Также днем 9 января, осуществляя мониторинг на центральном железнодорожном вокзале Донецка, в течение ориентировочно часа команда миссии слышала 44 взрыва неопределенного происхождения и около 50 очередей из крупнокалиберного пулемета - все в 3-5 км к западу.

Вместе с тем 9 января, находясь в 1 км от подконтрольного правительству с. Пищевик, члены патруля миссии слышали 10 взрывов, оцененных как выстрелы из вооружения неустановленного типа, и 1 взрыв неопределенного происхождения – все в 1-2 км к северо-востоку, а также 9 взрывов неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия на неустановленном расстоянии на северо-востоке.

”В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня и меньшее количество взрывов (6), если сравнивать с предыдущими сутками (12 взрывов)”, - заявили наблюдатели.

Так, 9 января, находясь в подконтрольном "ЛНР" поселке Калиново (60 км западнее Луганска), команда СММ слышала более 30 очередей из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм) и 20 выстрелов из стрелкового оружия - все в 3-4 км к западу и северо-западу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Взрывы, Донбасс, Зафиксированы, Калиновка, ОБСЕ, ОРДЛО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Прогноз погоды в Украине на 11 января: ожидается мокрый снег На Львовщине разблокировали все пункты пропуска на границе с Польшей Два вагона сошли с рельс на Закарпатье

Последние новости

Финляндия усилила контроль на границе с Россией Лукаку может подать в суд на владельца "Эвертона" за высказывания о вуду "Дакар-2018": результаты гонки 5-го этапа в классе грузовики
Сегодня читают
01 Десять советов от диетологов, которые помогут похудеть без диет
02 Во Франции модернизируют один из лучших танков мира Leclerc (Видео)
03 Медики рассказали, как нужно спать, чтобы высыпаться
04 Что читали пираты 300 лет назад: интересная находка ученых
05 НБУ разделил банки на три категории (таблица)
Новости сегодня
00:26 Фьюри анонсировал возвращение на ринг в апреле
00:22 Великолепные фотографии, которые не нуждаются в комментариях (Фото)
00:02 Защитник сборной Украины вернулся в "Динамо" из аренды
23:14 Делаю, что хочу: смешные снимки людей, которым наплевать на мнение окружающих
23:13 Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Доклад Аброськина по делу Ноздровской: все подробности Доклад Аброськина по делу Ноздровской: все подробности
Новости: Мингарелли сообщил о будущем транше из ЕС для Украины Мингарелли сообщил о будущем транше из ЕС для Украины
Новости: НБУ назвал самую популярную схему ограбления банковских ячеек Названа популярная схема ограбления банковских ячеек
Новости: Врачи назвали продукты, способные продлить жизнь Врачи назвали продукты, способные продлить жизнь
Добавить комментарий
0