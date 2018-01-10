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На Винниччине адвокат попался на взятке в 15 тысяч долларов

Взятка
22:47 Ср, 10 Январь 2018 Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: В Винницкой области задержали адвоката, который требовал взятку в 15 тыс. долларов США за содействие в непривлечении к уголовной ответственности.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Адвокат был задержан на месте правонарушения. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и выясняются все обстоятельства, в том числе проводится обыск.

"В настоящее время решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки, - ред.), и избрании последнему меры пресечения", - написал спикер.

Задержанному грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Новости Украины, Адвокат, Взятка, ГПУ, Доллары, НАБУ, Попался, СБУ.
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