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На Винниччине адвокат попался на взятке в 15 тысяч долларов
Новости Украины: В Винницкой области задержали адвоката, который требовал взятку в 15 тыс. долларов США за содействие в непривлечении к уголовной ответственности.
Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.
Адвокат был задержан на месте правонарушения. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и выясняются все обстоятельства, в том числе проводится обыск.
"В настоящее время решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки, - ред.), и избрании последнему меры пресечения", - написал спикер.
Задержанному грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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