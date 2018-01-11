В нескольких школах Одесщины продлевают каникулы из-за кори

Как сообщил на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) по мерам недопущения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения Одесской области глава обладминистрации Максим Степанов, за этот период с населением будет проводиться массово-разъяснительная работа по обязательной вакцинации детей, а также лиц из так называемых "групп риска" – сотрудников медицинской и образовательной сфер.

Ответственность за выполнение данных мероприятий возложена на глав райгосадминистраций Одесской области.

"Кроме технического проведения комиссий ТЭБ и ЧС на местах, в каждом из районов с высоким уровнем заболеваемости корью обязательно должно быть принято решение о продлении зимних каникул. За эту неделю необходимо максимально мобилизовать ресурсы и сделать прививку от кори. Мониторинг выполнения этого решения будет жесткий… Я требую мобилизовать все без исключения медицинские ресурсы и каждое утро докладывать о мониторинге ситуации в разрезе каждого из районов", - сказал М.Степанов.

Также комиссия поручила областному департамента образования и науки принять ряд мер для того, чтобы в общеобразовательные учреждения Одесской области не принимали детей, не прошедших прививку от кори. Также она приняла решение выделить средства из областного бюджета для закупки вакцин для иммунизации работников медицинской и образовательной сфер.

В областном центре аналогичная комиссия Одесского горсовета по аналогичным причинам рекомендовала школам продлить зимние каникулы до 22 января. При этом в Одессе также в настоящее время вырабатывают пути выполнения учебных планов и программ не привитыми от кори детьми, которых комиссия рекомендовала не пускать в школы.

"Помимо проведения уроков с обязательным посещением учебного учреждения, существуют дистанционное образование, индивидуальный график и другие формы организации учебного процесса, обеспечивающие реализацию конституционного права детей на получение образования", - говорится сообщении пресс-службы горсовета.

Как сообщалось, за 11 месяцев 2017 года в Украине зафиксировано 3 тыс 382 случая заболевания корью, в том числе пять летальных случаев – все в Одесской области.