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Старобельский суд продлил арест Ефремову

Суд
22:31 Пт, 12 Январь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Старобельский суд продлил арест Александра Ефремова еще на 2 месяца.

В Старобельском районном суде Луганской области на очередном заседании в пятницу по ходатайству гособвинения было принято решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в государственной измене экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александру Ефремову на 60 суток.

"… суд считает необходимым продолжить срок содержания под стражей Ефремова на 60 суток, а именно – до 12 марта 2018 года включительно", - зачитал решение председательствующий в деле судья.

А.Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщалось, А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Старобельский районный суд рассматривает дело по обвинению А.Ефремова в пособничестве террористам, посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

А.Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

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Новости Украины, Александр Ефремов, Арес, Восток Украины, Гособвинение, Суд, Украина.
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