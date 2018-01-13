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В Крыму РФ развернула зенитно-ракетную систему С-400

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
11:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: Россия усилила ПВО в Крыму вторым дивизионом зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Новый, второй на Крымском полуострове, дивизион зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне в субботу в Севастополе, передал корреспондент.

"С сегодняшнего дня вся группировка противоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всем мире зенитно-ракетной системой С-400", - сказал командующий Четвёртой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

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Год назад на боевое дежурство в районе Феодосии заступил первый в Крыму дивизион С-400.

Он вручил приказ о заступлении на охрану воздушных границ командиру зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны ВВС и ПВО Южного военного округа.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Новости Украины, Зенитные ракетные системы, Зенитные ракеты, ЗРС, Крым, ПВО, РФ, С-400, Украина.
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