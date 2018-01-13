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Глава Донецкой ОВГА: Авдеевский газопровод готов к эксплуатации

Авдеевка
12:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, заявил глава Донецкой ОВГА.

Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, и утром в субботу его начали проверять на качество сварки, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Утром посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладку труб. Газопровод готов полностью к началу испытаний. Сегодня с 10 часов утра его начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

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По его словам, накачивать газопровод будут поэтапно – до 7,5 атмосфер, на что потребуются сутки. Затем при 7,5 атмосфер трубу проверят специалисты технадзора и гоструда.

"Три часа должен держать газопровод такое давление, после этого опустят давление до 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбирует. После этого уже можно будет полностью засыпать трубу. Далее закачиваем газ и начинаем подключать дома", - рассказал глава Донецкой ОВГА.

Он отметил, что уже дал указание параллельно оформлять всю необходимую документацию, "чтобы не затягивать процесс".

Как сообщалось, в июне 2017 года вблизи Авдеевки Донецкой области в результате вражеских обстрелов был поврежден газопровод, вследствие чего около 22 тыс. жителей осталось без газоснабжения.

18 августа началось строительство подводящего газопровода высокого давления от Очеретяного до Авдеевки, благодаря которому можно будет подавать газ с подконтрольной Киеву территории, как в Авдеевку, так и в еще 7 окрестных селений (Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово).

По словам П.Жебривского, стоимость проекта – порядка 58 млн грн, часть этой суммы профинансирует ПАО "Авдеевский коксохимический завод".

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Новости Украины, Авдеевка, Авдеевский газопровод, Газопровод, Донецкая ОВГА, Павел Жебривский, Украина.
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