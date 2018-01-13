Сторонники Трампа требовали ареста мэра Лондона

Сторонники президента США Дональда Трампа во время конференции на тему борьбы за гендерное равенство в Лондоне попытались сорвать выступление мэра города Садика Хана и призывали арестовать его.

Об этом сообщает Sky News.

"Сторонники президента США Дональда Трампа сорвали речь Садика Хана и призвали к аресту мэра Лондона", - говорится в сообщении.

Поводом для недовольства стали слова Хана о его поддержке отмены визита Трампа в Великобританию.

Отмечается, что речь Хана прервала группа протестующих, которые держали американский флаг и выкрикивали лозунги в поддержку Трампа и Brexit.

Однако немногочисленная акция вскоре была прервана полицейскими, которые оперативно вывели нарушителей порядка из зала.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не планирует присутствовать на открытии нового Посольства США в Лондоне. Поездка была запланирована на следующий месяц.