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Сторонники Трампа требовали ареста мэра Лондона

Садик Хан
21:57 Сб, 13 Январь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Слова Хана Поводом для недовольства о его поддержке отмены визита Трампа в Великобританию.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время конференции на тему борьбы за гендерное равенство в Лондоне попытались сорвать выступление мэра города Садика Хана и призывали арестовать его.

Об этом сообщает Sky News.

"Сторонники президента США Дональда Трампа сорвали речь Садика Хана и призвали к аресту мэра Лондона", - говорится в сообщении.

Поводом для недовольства стали слова Хана о его поддержке отмены визита Трампа в Великобританию.

Отмечается, что речь Хана прервала группа протестующих, которые держали американский флаг и выкрикивали лозунги в поддержку Трампа и Brexit.

Однако немногочисленная акция вскоре была прервана полицейскими, которые оперативно вывели нарушителей порядка из зала.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не планирует присутствовать на открытии нового Посольства США в Лондоне. Поездка была запланирована на следующий месяц.

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Новости Украины, Арест мэра Лондона, Дональд Трамп, Садик Хан, Сторонники Трампа.
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