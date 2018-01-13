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В Черновицкой области простились с погибшим в АТО бойцом

В Черновицкой области простились с погибшим в АТО бойцом
22:46 Сб, 13 Январь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Похоронили бойца в селе Тереблече Глыбоцкого района, где он проживал в последнее время.

В Черновицкой области сегодня похоронили 32-летнего бойца батальона "Донбасс-Украина" Владимира Анадимба, погибшего 10 января в зоне проведения антитеррористической операции.

Бойца похоронили в селе Тереблече Глыбоцкого района, где он проживал в последнее время. В похоронной процессии приняли участие около 300 человек - односельчане, представители общественности, волонтеры и местные чиновники.

Владимир Анадимб, уроженец села Федоровка Каховского района Херсонской области, был мобилизован в 2014 году.

После демобилизации он женился, потом подписал контракт о продолжении военной службы. 10 января 2018 боец получил смертельное ранение в районе Светлодарской дуги Донецкой области. У Владимира Анадимба осталось двое несовершеннолетних детей.

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Новости Украины, АТО, Погибший в АТО, Простились с погибшим.
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