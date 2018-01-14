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Двух нелегалов из Бангладеш задержали на границе с Польшей

КПВВ
11:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: УНН

Новости Украины: В Госпогранслужбе Украины сообщили о двух нелегальных мигрантов из Бангладеш неподалеку от границы с Польшей.

Двух нелегальных мигрантов из Бангладеш в субботу вечером, недалеко от границы с Польшей, задержали пограничники Львовского отряда, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Нарушителей, которые намеревались незаконно пересечь границу, удалось обнаружить в результате реализации информации поступившей от сотрудников оперативных подразделений Госпогранслужбы. Мужчин, которые направлялись в сторону госграницы в ночных сумерках без документов, остановил за 1,5 км от границы пограничный наряд отдела "Рава-Русская"", – говорится в сообщении пресс-службы, обнародованном в воскресенье утром.

Задержанных, которые назвались гражданами Бангладеш, пограничники доставили в отдел пограничной службы с целью проведения фильтрационно-проверочных мероприятий и составления административно-процессуальных документов.

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Новости Украины, Бангладеш, Граница, Задержание, Львов, Польша, Рава-Русская.
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