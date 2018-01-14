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В Сумах мужчина на улице устроил стрельбу: есть пострадавшие

Оружие
12:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: В Сумах в ночь на воскресенье, 14 января, в одном из магазинов произошла стрельба, в результате чего 31-летний и 49-летний мужчины получили ранения

В Сумах ночью на улице Привокзальной вблизи одного из магазинов произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

"Патрулируя улицу, возле одного из магазинов, инспекторы заметили группу граждан, которые общались на слишком повышенных тонах.

Блюстители порядка остановились и направились к гражданам, чтобы предупредить, вероятно, дальнейшую драку. В этот момент из палатки, вблизи магазина, выбежали двое мужчин, один из которых пытался бросить в другого стулом", - говорится в сообщении.

Полицейские скомандовали всем остановиться, но в этот момент один из мужчин бросился бежать, а гражданин со стулом в руках рассказал, что беглец только что стрелял в него и его товарища.

После этого инспекторы начали преследование злоумышленника и задержали его.

По предварительным данным, в магазине между задержанным и компанией людей возник конфликт, который закончился четырьмя выстрелами из предмета, похожего на пистолет. В результате стрельбы 31-летний и 49-летний мужчины получили телесные повреждения.

Сейчас открыто уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия, следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Новости Украины, Драка, Магазин, Происшествие, Скандал, Стрельба, Сумы.
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