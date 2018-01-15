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Оккупанты стягивают к Донецку тяжелое вооружение

АТО
12:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: В сторону Донецка перебрасывают 14 "Уралов" со снарядами для "Градов".

Российские войска уже без каких-либо мер маскировки перебросили на 14 "Уралах" по трассе Н-21 в сторону Макеевки и Донецка 122-мм реактивные снаряды к РСЗО БМ-21 "Град".

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Об этом говорится в оперативных данных группы "Информационное Сопротивление”, опубликованных в Facebook ее руководителем, народным депутатом Дмитрием Тымчуком.

"Оккупанты уже без всяких мер маскировки перебрасывают по трассе Н-21 в сторону Макеевки и Донецка "Уралами" 122-мм НУРС-ы к РСЗО БМ-21 "Град". Реактивные снаряды к РСЗО даже не прикрываются брезентом или тентом. За 4 часа зафиксировано 14 машин с реактивными снарядами, прошедших по трассе (партиями по 3-4 единицы)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпасы прибывают со стороны Снежного, где осуществляется их перегрузка с транспорта, прибывшего из РФ.

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Новости Украины, АТО, Вооружение боевиков, Восток Украины, ВСУ, Грады, Донбасс, Донецк, Украина.
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