Оккупанты стягивают к Донецку тяжелое вооружение

Российские войска уже без каких-либо мер маскировки перебросили на 14 "Уралах" по трассе Н-21 в сторону Макеевки и Донецка 122-мм реактивные снаряды к РСЗО БМ-21 "Град".

Об этом говорится в оперативных данных группы "Информационное Сопротивление”, опубликованных в Facebook ее руководителем, народным депутатом Дмитрием Тымчуком.

"Оккупанты уже без всяких мер маскировки перебрасывают по трассе Н-21 в сторону Макеевки и Донецка "Уралами" 122-мм НУРС-ы к РСЗО БМ-21 "Град". Реактивные снаряды к РСЗО даже не прикрываются брезентом или тентом. За 4 часа зафиксировано 14 машин с реактивными снарядами, прошедших по трассе (партиями по 3-4 единицы)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпасы прибывают со стороны Снежного, где осуществляется их перегрузка с транспорта, прибывшего из РФ.