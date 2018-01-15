Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В США прокомментировали заявление Лаврова о Будапештском меморандуме В США прокомментировали заявление Лаврова о Будапештском меморандуме
Новости: Розенко сообщил, как скажется введение НСП на налогах в Украине Розенко сообщил, как скажется введение НСП на налогах в Украине
Новости: "Увидимся в Киеве": Кравец попрощался с "Динамо" "Увидимся в Киеве": Кравец попрощался с "Динамо"
Новости: Что сегодняшней науке известно о четвертом измерении Что сегодняшней науке известно о четвертом измерении

В Харькове разоблачили патрульных, которые вымогали деньги у водителей

Арест
22:48 Пн, 15 Январь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Сегодня их задержали во время получения 20 тысяч гривень взятки

В Харькове разоблачили троих патрульных полицейских в возрасте 25-27 лет, которые требовали от водителей деньги за непривлечение к административной ответственности.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, установлено, что инспекторы наладили схему поборов с водителей-нарушителей.

Поэтому в начале июля прошлого года по материалам Харьковского управления ДВБ Нацполиции областная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 15 января, сотрудники подразделения внутренней безопасности Нацполиции совместно с представителями УСБУ и прокуратуры задержали полицейских в момент получения неправомерной выгоды: трое инспекторов требовали и получили от гражданина свыше 20 тыс. грн.

Деньги предназначались за то, чтобы не привлекать мужчину к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

Вещественные доказательства изъяты. Всем трем полицейским объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины.

Кроме получения неправомерной выгоды, им еще инкриминируют совершение служебного подлога (ст. 366 УК Украины). Двух полицейских задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По месту их жительства и работы продолжаются обыски. Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности задержанных, а также других возможных причастных лиц. Ранее в Черновицкой области прокурор попался на взятке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Арест, Взятки, Полиция, Харьков.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Жуткое ДТП на Винничине: есть погибшие Гепатит А в Николаеве: возросло количество больных Прогноз синоптиков на 16 января: в Украине сохранится холодная погода

Последние новости

"Атлетик" подписал игрока сборной Румынии Певица Руслана поделилась снимками с маленькой крестницей О принце Гарри и Меган Маркл снимут фильм
Сегодня читают
01 НБУ объяснил, почему гривня колеблется и что может быть дальше
02 В Кабмине хотят обязать всех физлиц-предпринимателей установить платежные терминалы
03 Гвардиола провел экстренную встречу с руководством "Манчестер Сити"
04 Стало известно, какой валюте украинцы доверяют больше всего
05 "Увидимся в Киеве": Кравец попрощался с "Динамо"
Новости сегодня
00:51 Новые украинские танки "Оплот" сняли в необычном ракурсе (Видео)
00:39 Оптические 3D-иллюзии, которые буквально сбивают с толку (Фото)
00:02 Как выглядит самая симпатичная дальнобойщица в мире (Фото)
23:38 Glock готовит новый пистолет на базе конкурсной модели для армии США (Видео)
23:27 Турция укрепляет границу с Сирией военной техникой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Нацбанк объяснил, почему гривня колеблется и что может быть дальше НБУ объяснил, почему гривня колеблется и что может быть дальше
Новости: В Украине за год существенно подорожала коммуналка В Украине за год существенно подорожала коммуналка
Новости: В Украине испытали модернизированный ЗРК "Печора" В Украине испытали модернизированный ЗРК "Печора"
Новости: Медики назвали продукты, которые помогут быстро повысить гемоглобин Медики назвали продукты, которые помогут быстро повысить гемоглобин
Добавить комментарий
0