В Харькове разоблачили патрульных, которые вымогали деньги у водителей

В Харькове разоблачили троих патрульных полицейских в возрасте 25-27 лет, которые требовали от водителей деньги за непривлечение к административной ответственности.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, установлено, что инспекторы наладили схему поборов с водителей-нарушителей.

Поэтому в начале июля прошлого года по материалам Харьковского управления ДВБ Нацполиции областная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 15 января, сотрудники подразделения внутренней безопасности Нацполиции совместно с представителями УСБУ и прокуратуры задержали полицейских в момент получения неправомерной выгоды: трое инспекторов требовали и получили от гражданина свыше 20 тыс. грн.

Деньги предназначались за то, чтобы не привлекать мужчину к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

Вещественные доказательства изъяты. Всем трем полицейским объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины.

Кроме получения неправомерной выгоды, им еще инкриминируют совершение служебного подлога (ст. 366 УК Украины). Двух полицейских задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По месту их жительства и работы продолжаются обыски. Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности задержанных, а также других возможных причастных лиц. Ранее в Черновицкой области прокурор попался на взятке.