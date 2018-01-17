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Боевиков, вернувшихся после обмена заложниками преследуют в ОРДЛО

Боевики
11:59 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости Украины: Штаб АТО сообщает, что боевикам, которые вернулись после обмена заложниками, в ОРДЛО инкриминируют сотрудничество с украинскими спецслужбами.

В "ДНР" начали преследование, аресты и показательные осуждения лиц, которые вернулись в самопровозглашенную "республику" после обмена заложниками. Об этом со ссылкой на разведку сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сотрудники так называемого "МГБ ДНР" инкриминируют бывшим боевикам сотрудничество с украинскими спецслужбами.

"В частности, 28 декабря 2017 года был задержан гражданин Сиренко С.А. 1984 г.р., что был передан в так называемую "республику" в рамках процедуры обмена пленными, а 6 января 2018 года этим же "ведомством" были задержаны члены "Союза Военнопленных и Политзаключенных Донбасса" Максим Гармаш и Сергей Бабич", – говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что в ОРДЛО осуждают своих "защитников" на сроки от 14,5 до 18 лет заключения в колониях строгого режима.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен заложниками между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложника. На оккупированную территорию были переданы 233 человека.

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Новости Украины, АТО, Боевики, Война, Обмен пленными, ОДЛО.
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