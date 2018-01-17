Студенты КНУ им. Тараса Шевченко до весны будут обучаться дистанционно

Студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко с 24 января будут обучаться дистанционно, а с начала 2018 года - находятся на каникулах в связи со сформированным графиком учебного процесса с учетом предложений студенческого самоуправления.

Об этом говорится в заявлении на сайте высшего учебного заведения.

"Центр коммуникаций Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в связи с появлением в СМИ информации о якобы "роспуске студентов университета на двухмесячные каникулы" официально информирует о следующем: весной 2017 года студенческий парламент университета как орган студенческого самоуправления обратился в ректорат с просьбой при формировании графика учебного процесса на 2017/2018 учебный год учесть возможность празднования студентами новогодне-рождественских праздников и уменьшение пребывания в учебных корпусах в самый холодный зимний период. Согласно ч. 4 ст. 10 закона Украины "О высшем образовании" Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко сформировал график учебного процесса на 2017/2018 учебный год с учетом предложений студенческого самоуправления", - говорится в сообщении.

График был утвержден распоряжением ректора от 20 марта 2017 года. Он обнародован на официальном сайте университета и доведен до сведения преподавателей, студентов и сотрудников путем размещения на стендах официальной информации факультетов (институтов, колледжей, лицея).

«Этим графиком предусмотрена продолжительность первого семестра с 01.09.2017 по 31.12.2017, запланировано проведение зимних каникул с 01.01.2018 по 23.01.2018. Второй семестр продлится с 24.01.2018 по 30.06.2018. В этом семестре предусмотрено аудиторное обучение с 01.03.2018 по 08.06.2018, проведение летней сессии с 09.06.2018 по 24.06.2018. На период с 24.01.2018 по 28.02.2018 факультеты и институты планируют проведение учебных и производственных практик за пределами университета, написание курсовых и дипломных работ, а также выполнение заданий самостоятельной работы. Такой график согласован с первичной профсоюзной организацией университета и студенческим парламентом университета", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что университет работает в соответствии с определенным графиком: проходят занятия в УНЦ "Институт биологии и медицины» и на подготовительном отделении (в том числе для студентов-иностранцев), военном институте, колледже геологоразведочных технологий и оптико-механическом колледже, в Украинском физико-математическом лицее.

"Оплата за услуги ЖКХ за январь осуществлена в установленном порядке, за февраль - частично осуществлена предоплата. Просим руководствоваться официальной информацией и не использовать слухи, домыслы, фейки", - призывают в университете.