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В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с электричеством на Одесщине

ЛЭП
22:52 Чт, 18 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Одесской области из-за непогоды обесточены более 530 населенных пунктов.

Из-за сложных погодных условий в Южном регионе Украины 18 января аварийно отключились линии электропередачи 330 кВ Молдавская ГРЭС – Усатово и Усатово – Аджалык № 2, а также воздушные линии 110 кВ Болград – Эталон и Молдавская ГРЭС – Старокозача.

Об этом сообщил директор НАК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

"Неоднократно были обесточены ЛЭП 330 кВ Молдавская ГРЭС – Арциз со стороны МДРЕС с подстанцией 330 кВ «Арциз», сейчас эти энергообъекты работают. Сильный ветер и налипание мокрого снега вызвали падение 23 опор линии 110 кВ Болград – Эталон. Также массовые отключения произошли в сетях ПАО «Одессаоблэнерго». В результате обесточены ряд населенных пунктов региона", - говорится в сообщении.

В Одесской области масштабное отключение света

Для ликвидации последствий непогоды в Южной энергосистеме уже создан оперативный штаб.

"Несмотря на сложные погодные условия, бригады Укрэнерго проводят осмотр линий с целью выявления мест повреждений и их дальнейшего устранения, организуется срочная доставка материалов на место падения опор", - подчеркнул он.

По прогнозам синоптиков непогода продлится как минимум до конца суток. Идет снег с дождем, сильный порывистый ветер в районе Арциза.

"Ситуация находится под моим личным контролем, мои коллеги делают все для скорейшего восстановления энергоснабжения региона", - добавил Ковальчук.

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Новости Украины, ГСЧС, ЛЭП, Одесская область, Электричество.
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