Сотрудники Полиции пытали гражданина в Запорожской области

Прокуратурой Запорожской области сообщено о подозрении трем патрульным полицейским, которые пытали и издевались над гражданином за помощью спецсредств. Об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Указывается, что инцидент произошел на стационарном посту "Запорожье-север". Находясь на дежурстве, патрульные остановили автомобиль и по непонятным причинам надели водителю наручники и начали избить ешл резиновыми дубинками (медики насчитали следы 13 ударов на его теле).

Также потерпевшего более 6 часов насильно держали на улице ночью, ограничили передвижение. Водителю не дали возможности согреться в помещении поста, поесть, запретили общаться с родственниками и адвокатом.

Действия патрульных квалифицированы по двум статьям: ч. 2 ст. 127 (истязание, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и такими, что обижают личное достоинство пострадавшего, действиями) УК Украины. Таким образом, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.