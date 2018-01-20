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У стрелка из Одессы нашли замаскированную оружейную мастерскую

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Оружие
12:51 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: НПУ

Новости Украины: Нацполиция Одесской области обнаружила у одесского стрелка Валентина Дорошенко оружейную мастерскую, которая была замаскирована под погреб.

У одесского стрелка Валентина Дорошенко была оружейная мастерская замаскированная под погреб, передает пресс-служба полиции Одесской области.

В погребе под домом одесского стрелка обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающиеся от того, который использовал в смертельной перестрелке преступник, и пистолет.

Как ранее сообщалось, в результате перестрелки в Одессе на ул. Новосельского погибли три человека (стрелок Валентин Дорошенко, его знакомый и 27-летний сотрудник полиции) и еще трое получили ранения (двое полицейских и один случайный свидетель).

Виновник стрельбы Валентин Дорошенко называл себя членом “партии Сталина”, в 2010-м пытался баллотироваться в мэры Одессы, годом ранее вызвал тогдашнего мэра Эдуарда Гурвица на дуэль, приехав к муниципалитету на коне с мечом в руке.

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Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков у здания областного управления внутренних дел осенью 2013 года, целью которых конура попытка отбить у правоохранителей задержанного лидера партии “Родина” Игоря Маркова.

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Новости Украины, Валентин Дорошенко, Оружейная мастерская, Погреб, Полиция, Стрелок, Стрельба в Одессе.
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