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ГСЧС: Пожар в центре Киева удалось локализовать
00:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: ГосЧС сообщила о локализации пожара на улице Б.Хмельницкого.

Пожар на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева локализован.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 января в 19:42 на ул. Богдана Хмельницкого, 12/14 в отселенном 5-этажном жилом доме возник пожар. В 22:03 пожар локализован", - говорится в сообщении.

Сейчас пламя уже не видно, вдоль улицы образовалась настоящая река от воды, которую используют для ликвидации возгорания. В районе пожара перекрыто движение для автомобилей, везде стоят пожарные машины. Также на Хмельницкого отключено освещение. Обстановка в районе пожара спокойная, людей вокруг почти нет.

 

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Горит 5 этаж и крыша здания. Площадь пожара составляет около 800 кв.м.

На тушение привлечено 22 единицы техники и 84 человека личного состава.

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Новости Украины, ГСЧС, Киев, Пожар, Украина.
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