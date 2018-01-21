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В Дарницком районе служебная собака привела полицейских к правонарушителям

Полицейская собака
11:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Правоохранители в Киеве благодаря служебной овчарке задержали двух злоумышленников 32 и 44 лет, один из них оказался иностранным гражданином.

Правоохранители Дарницкого управления полиции благодаря служебной овчарке задержали двоих злоумышленников 32 и 44 лет, один из которых оказался гражданином другого государства, сообщила пресс-служба отдела коммуникации Нацполиции Киева.

"Двое мужчин обокрали таксиста и скрылись. Через полчаса их задержали по месту жительства. След взял четвероногий помощник правоохранителей, который привел полицейских в квартиру злоумышленников, в которой они скрывались", – говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что утром в дежурную часть Дарницкого управления полиции обратился водитель такси с сообщением о краже. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа управления. Потерпевший рассказал полицейским, что возвращался с последнего вызова. Его остановили двое молодых мужчин, которых он привез по указанному адресу. Высадив пассажиров, он обнаружил отсутствие своей выручки.

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Кроме того, для розыска воров привлекались кинологи. Служебная овчарка начала работать по следу. Меньше чем за полчаса пес привел оперативников в квартиру злоумышленников, где полицейские их и задержали. Ими оказались безработные 32-летний местный житель и 44-летний гражданин другого государства, который приехал в гости к товарищу. 

Правонарушители признались в содеянном преступлении.

Следственный отдел управления полиции в Дарницком районе начал уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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Новости Украины, Задержание, Злоумышленники, Полиция Киева, Служебная овчарка.
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