Боевики обстреляли оккупированный Докучаевск

Незаконные вооруженные формирования в ходе обстрела позиций сил АТО в понедельник обстреляли г.Докучаевск Донецкой области, неподконтрольный украинскому правительству, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, вероятно, из 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск… Наши военнослужащие, которые выполняют задание вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО возле Новотроицкого, так и в сторону ими же захваченного Докучаевска", - сообщается на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения.

В штабе АТО предполагают, что обстрел был совершен боевиками с целью обвинить в них силы антитеррористической операции. "Таким образом, российские наемники в очередной раз создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, боевики 6 раз прицельно обстреляли позиции сил АТО в понедельник по состоянию на 18:00, в том числе применив минометы калибра 82 и 120 мм, подлежащие отводу от линии разграничения. В результате одного из обстрелов погиб военнослужащий.