Украинцев предупреждают об ухудшении погоды на юге и востоке

Во вторник, 23 января, ожидаются сложные погодные условия в южных и восточных областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий: сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя; налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица; усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы; образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см", - говорится в сообщении.

Скорость ветра усилится до 15-20 м / с, местами 25 м / с, ожидаются метели, снежные заносы; образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

Как сообщалось, в Донецкой области запретили движение фур по трассе госзначения.