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В Донецкой области в автобус с шахтерами въехал военный грузовик

Военный грузовик не разминулся с автобусом, который вез шахтеров (иллюстрация)
12:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: В ДТП с участием автобуса и КРАЗа в Донецкой области пострадали 8 человек.

В Донецкой области автобус с шахтерами попал в ДТП, в результате чего 8 горняков обратились за медицинской помощью.

"В районе города Белицкое произошло ДТП с участием автобуса, который вез шахтеров на работу, и военного КРАЗа. 17 шахтеров обратились в больницу. Ведется расследование", - сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

В то же время, как позже уточнила пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области, ДТП произошло во вторник около 6:00 в городе Доброполье в районе местной больницы №17.

"Произошло столкновение автомобиля КрАЗ с автобусом ПАЗ, в котором шахтеры ехали на работу на шахту "Алмазная"", - сказано в сообщении.

По информации полиции, за помощью к медикам обратилось 8 пассажиров автобуса, которые получили травмы разной степени тяжести.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Авария, Донецкая область, ДТП, КрАЗ, ПАЗ.
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