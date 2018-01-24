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ОБСЕ сообщила о ранениях мирных жителей Докучаевска после обстрела боевиков

Александр Хуг
01:03 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: В результате обстрела сепаратистами Докучаевска ранены шестеро гражданских.

В результате обстрела подконтрольного боевикам Докучаевска Донецкой области ранено шестеро гражданских.

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Об этом заявил заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Донецке, сообщает Громадское.

"За последние два дня в районе Оленовки и Докучаевска миссией было зафиксировано соответственно 2 и 6 случаев жертв среди мирного населения. Факты теперь устанавливаются, но ясно одно: получают ранения и погибают невинные гражданские люди", - сказал Хуг.

Напомним, 22 января боевики обстреляли оккупированный Докучаевск. В "ДНР" заявили о 5 раненых. В штабе АТО заявили, что обстрелы совершили оккупанты из тяжелого вооружения.

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