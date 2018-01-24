Водителя, который сбил трех пенсионерок, осудили на 8 лет

Мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и совершил наезд на трех женщин, признали виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких человек - сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Измаильская местная прокуратура поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого гражданин приговорен к 8 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2017 года в с. Виноградовка Болградского района осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на трех пожилых женщин, которые стояли возле дома. Двое пострадавших от полученных травм погибли на месте ДТП, третья пенсионерка попала в больницу.