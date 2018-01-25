Прогноз погоды на 26 января в Украине: местами до 20 мороза

В ближайшие сутки, 26 января, погоду большей части Украины будет определять гребень восточного антициклона и холодная воздушная масса, лишь западные области окажутся под влиянием более теплого воздуха, перемещающегося из центральной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, в восточных и южных областях восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 6-8 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. На остальной территории ночью 6-17 градусов мороза, на востоке страны до 14 градусов мороза, днем 3-5 градусов мороза.

В Киеве в ближайшие сутки ощутимо похолодает: температура ночью составит 12-14 градусов мороза, днем около 10 градусов мороза. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Во Львове завтра осадков не ожидают. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, умеренный. Температура ночью 13-15 градусов мороза, днем 7-9 градусов мороза.

В Днепре 26 января ночью слегка притрусит снежком, днем осадков не будет. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17 градусов мороза, днем 11-13 градусов мороза.

В Одессе завтра существенных осадков не будет. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12 градусов мороза, днем 5-7 градусов мороза.

В Харькове завтра ночью небольшой снег, днем осадки прекратятся. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16 градусов мороза, днем 13-15 градусов мороза.

В Карпатах 26 января существенных осадков не будет. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура снизится ночью до 15-20 градусов мороза, днем до 7-12 градусов мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 6,7 градусов выше ноля в 1975 году, а самая низкая ночью на отметке 22,4 градуса мороза в 1891 году.