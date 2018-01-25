В здании суда на Луганщине застрелился конвоир

Служба у национального гвардейца, что застрелился сегодня утром в помещении Апелляционного суда, проходила нормально. Такую информацию сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Да, было такое событие. Парень, 22 года, родом из Луганской области, находился в карауле. Утром пришла смена караула. Ребята пошли в туалет – и там услышали выстрел. Почему парень решил наложить на себя руки – непонятно, вроде служба у него проходила нормально, все было хорошо", - рассказала по телефону Татьяна Погукай.

Происшествие случилось около 6.30 утра. По предварительным данным, мужчина проходил срочную службу в конвое судебной инстанции.

Сейчас в помещении Апелляционного суда Луганской области продолжаются следственно-оперативные действия. Журналистам вход в здание запретили.

25 января, в здании Апелляционного суда Луганской области произошел несчастный случай с военнослужащим Национальной гвардии Украины воинской части, которая осуществляет охрану апелляционного суда". Досудебное расследование осуществляет полиция области. Комиссия суда проводит служебную проверку.